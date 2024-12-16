أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات الطائرات الروسية المسيرة في هجوم ليلي

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

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(CNN)-- قالت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت عشرات الطائرات بدون طيار خلال الليل، بعد أن نفذت روسيا هجوما جديدا.

وفي المجمل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 56 من أصل 108 طائرات بدون طيار أُطلقت على مناطق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف. وأضافت القوات الجوية أن الطائرات بدون طيار المتبقية "فُقدت في الميدان" وعادت 3 منها إلى روسيا.

وأوضحت القوات الجوية أن "حطام الطائرات بدون طيار التي أُسقطت سبب أضرارا في البنية التحتية وبمبان سكنية ومنازل خاصة وسيارات وممتلكات، في عدة مناطق من أوكرانيا، ويتم تقديم المساعدة للمصابين".

وبحسب السلطات الأوكرانية، أُصيب ثلاثة على الأقل في الهجمات الليلية.

وعقب الهجمات الأخيرة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن "روسيا أطلقت هذا الأسبوع وحده حوالي 630 قنبلة جوية موجهة، وحوالي 550 طائرة مسيرة، وأكثر من 100 صاروخ من مختلف الأنواع ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي في بيان على منصة "إكس": "الآن، يجب أن يكون العالم موحدا وأقوى من أي وقت مضى. من خلال القوة فقط يمكننا معا إجبار روسيا وحلفائها على التخلي عن الإرهاب وتحقيق سلام عادل".