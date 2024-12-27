ترامب يكشف عن طلب بيل غيتس لمقابلته.. ما علاقة إيلون ماسك؟

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس طلب مقابلته، في رسالة بدا أنها تهدف إلى التواصل الخاص مع إيلون ماسك.

وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Socialالتي يمتلكها: "أين أنت؟ متى ستأتي إلى (مركز الكون)، مار إيه لاغو. طلب ​​بيل غيتس الحضور الليلة. نفتقدك وX! ستكون ليلة رأس السنة الجديدة مذهلة!!!".

وقال شخص مطلع على المحادثات لشبكة CNN، إن بيل غيتس تواصل مع فريق ترامب الانتقالي بشأن اجتماع محتمل مع ترامب، ولكن حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان الاثنان سيلتقيان.

والتقى ترامب بالعديد من الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وقادة الأعمال في منزله منذ فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتواصلت شبكة CNN مع بيل غيتس للتعليق.

ويبدو أن الرسالة تتضمن إشارة إلى ابن إيلون ماسك، الذي يشير إليه ماسك بشكل عامي باسم X. وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تعرض فيه ماسك، الذي عينه ترامب كرئيس مشارك لمبادرته الخاصة بكفاءة الحكومة، لانتقادات جديدة من قبل أنصار ترامب بسبب دعمه لبرنامج التأشيرة الذي يسمح للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

والتقى ترامب وغيتس لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما كان ترامب يستعد لتولي منصبه في ولايته الأولى.