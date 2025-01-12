نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

قبل وبعد.. شاهد حجم الدمار الذي خلفته حرائق غابات لوس أنجلوس

حولت المباني إلى رماد.. مشاهد جوية تُظهر آثار الدمار بسبب حرائق غابات لوس أنجلوس

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(CNN)-- أودى حريق إيتون بحياة 11 شخصا على الأقل، مما جعله من بين أكثر حرائق الغابات فتكا في ولاية كاليفورنيا.

وقال مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس، السبت، إن هناك 16 حالة وفاة على الأقل بسبب حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس، 11 من حريق إيتون وخمسة من باليساديس. ويقول المسؤولون إن هذا على الأرجح ليس العدد النهائي.

وكان أخطر حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا هو حريق كامب، الذي أودى بحياة 85 شخصا في مقاطعة بوت، وفقا لوكالة CalFire.

وتسببت أكبر عشرة حرائق على قائمة الوكالة لأكثر الحرائق فتكًا في مقتل ما بين 11 و85 شخصًا لكل حريق، مع وقوع حادث واحد يعود تاريخه إلى عام 1933. وهو حريق غريفيث بارك، ووقع أيضا في لوس أنجلوس. وأتى على 47 فدانا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1933 وأسفر عن مقتل 29 شخصا، بحسب CalFire.

وقالت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية إن "الأيام القليلة المقبلة ستثبت أهميتها بالنسبة لجهود مكافحة الحرائق، إذ يُتوقع أن يستمر الطقس الجاف والرياح القوية قبل أن تنخفض درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع".

وبينما يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس، تعرض خفض ميزانية إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس لعام 2025 والتزامها بتجنيد قوة أكثر تنوعًا للهجوم.

وتسببت أربعة حرائق كبرى في جميع أنحاء لوس أنجلوس في مقتل 16 شخصًا وحرق أكثر من 38000 فدان وإتلاف ما لا يقل عن 10000 مبنى.

وقال عمدة المقاطعة، الجمعة، إن أوامر الإخلاء صدرت لأكثر من 166000 شخص.

وبحسب وكالة CalFire، فقد تم احتواء حريق كينيث في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا بنسبة 90%، وحريق هيرست في مدينة لوس أنجلوس بنسبة 76%.

وتسببت الرياح القوية في انتشار الحرائق بسرعة وفي تعقيد جهود مكافحة الحرائق، وخاصة الجوية.

وبحسب CalFire، فإن حريق باليسيدس، الذي اشتعل منذ 7 يناير/كانون الثاني، يغطي حاليا 23654 فدانا، تم احتواؤه بنسبة 11% فقط.

وبينما تعمل الطواقم على احتواء الحريق، تواجه رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، كريستين كرولي انتقادات لإعطاء الأولوية للتنوع والمساواة والدمج داخل الإدارة. وفي الوقت نفسه، أعربت كرولي عن مخاوفها بشأن خفض ميزانية الإدارة لعام 2025 بمقدار 17.4 مليون دولار، والتي تضمنت تخفيضات في عدد الموظفين الإضافيين.

وقد أدى توجيه أصابع الاتهام إلى تسييس ما يُوصف بأنه الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس.

وقالت رئيسة لجنة إطفاء لوس أنجلوس، جينيثيا هدلي هايز إنه "من غير المقبول" إلقاء اللوم على أي مسؤول محلي بسبب حجم الحرائق، وأضافت أن التركيز يجب أن يتركز على مساعدة السكان الذين فقدوا كل شيء.

وتتألف اللجنة من مجلس مدني مكون من خمسة أشخاص يعينهم العمدة، ويؤكده مجلس المدينة الذي يشرف على إدارة الإطفاء.

وقالت هدلي هايز: "هذا ليس الوقت المناسب لشيطنة الناس".

ولقد زادت ميزانية إدارة الإطفاء بشكل مطرد على أساس سنوي من 674.27 مليون دولار في عام 2019 إلى 819.64 مليون دولار في عام 2025، لكنها انخفضت من 837.19 مليون دولار في 2024. ومع ذلك، أكدت هدلي هايز أنها كانت تعاني من نقص التمويل لمدة عقد على الأقل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافقت العمدة كارين باس على ميزانية المدينة التي تبلغ حوالي 13 مليار دولار والتي تضمنت خفضا قدره 17.4 مليون دولار لميزانية إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس التي تزيد عن 800 مليون دولار لعام 2025.

وقال كريس هارفي المتحدث باسم CalFire: "سترى أطقما انتهت خدمتها من تلك الحوادث والتي يمكن نشرها بعد ذلك من أجل إخماد حريق باليسيدس".