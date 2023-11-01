تحديث مباشر.. غزة تتعرض لانقطاع اتصالات جديد

رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: "لا يوجد مكان آمن في القطاع"

"نُعلم أطفالنا ليتمكنوا من إطعام أنفسهم إذا قُتلنا".. صحفي CNN ينقل ما يحدث مع عائلته بغزة

(CNN)—دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يومها الـ22، الأربعاء، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:

Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

- تعطلت خدمة الإنترنت والاتصالات مرة أخرى في غزة، الأربعاء، وفقا لشركتي اتصالات، مع استمرار إسرائيل في قصفها وعملياتها البرية الموسعة في القطاع، حيث قالت مجموعات مستقلة لمراقبة الإنترنت لشبكة CNN إن انقطاع التيار الكهربائي الأخير كان الأسوأ منذ بدء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

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- قالت ممرضة في منظمة أطباء بلا حدود إن المجموعة "شعرت بالرعب" من الغارة الإسرائيلية في جباليا، في حين شدد العاهل الأردني على "أهمية وقف إطلاق النار" مع المسؤولين الأميركيين.

- قالت قناة الجزيرة القطرية، إن أحد موظفيها فقد 19 فردا من عائلته في الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، الثلاثاء.

- ثلاث دول في أمريكا الجنوبية بين من قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أو استدعت سفراءها للتشاور.

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- قُتل ما لا يقل عن 8485 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لآخر تحديث صدر، الثلاثاء من وزارة الصحة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، نقلاً عن بيانات مصدرها داخل غزة التي تسيطر عليها حماس، لافتة إلى أن أكثر من 21 ألف شخص أصيبوا وحوالي 73% من الوفيات هم من النساء والأطفال وكبار السن.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

- من جهته ادعى الجيش الإسرائيلي إن العملية البرية أدت، الثلاثاء، إلى مقتل "حوالي 50 إرهابيا من حماس" في شمال غزة.