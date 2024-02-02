دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي إلى حصيلة العمليات التي تنفذها جماعته في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا على أن "الضربات الأمريكية والبريطانية (في اليمن) فاشلة ولا تأثير لها"، على حد تعبيره.

ونقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تصريحات زعيمها الذي أوضح أن "محصلة عملياتنا العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني والموقف بحمد الله فعال ومؤثّر".

وتابع: "هناك رصد دقيق وجوي من قبل القوات المسلحة اليمنية، وتمكن في الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة وجهة السفينة إلى أي ميناء فلسطيني، وأنه ومع إمكانية الحصول على المعلومة هناك جهوزية قوية لاستهداف أي سفينة وجهتها لصالح العدو الإسرائيلي.. عندما ورطت أمريكا نفسها، وكذلك بريطانيا وضعوا أنفسهم في المأزق، ليستمر استهداف سفنهم وبوارجهم وحركتهم العدائية.."

وأضاف: "من ينسق مع القوات البحرية يعبر بدون أي مشكلة، وأحيانا يتدخل الأمريكي لإثارة المشاكل على بعض السفن"، موضحا أن "الأمريكي كان في البداية يصوّر أن عملياته العدوانية لحماية السفن الإسرائيلية، سيوفر لها الحماية ويقدم لنفسه عناوين مخادعة بهدف أن يحظى بتعاون من بقية الدول لكنه فشل.. الأمريكي والبريطاني لا يستطيعون أن يحموا حتى سفنهم، وحتى قطعهم البحرية من مدمرات وبارجات من الاستهداف".

واستطرد زعيم الحوثيين قائلا: "العدوان على بلدنا لن يؤثر على موقفنا وإنما له تأثير في أن نطوّر قدراتنا العسكرية، وهذا واضح للأمريكيين ويلمسونه في الصواريخ.. وعلى البريطاني أن يأخذ الدرس من سفينته التي احترقت من الليل إلى الليل وسيلحق بنفسه وباقتصاده الضرر من دون نتيجة".

واعتبر الحوثي أن " الضربات الأمريكية والبريطانية فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية"، قائلا: "من بوادر الفشل سعي أمريكا إلى الاستعانة بالصين من أجل أن تسعى للوساطة والإقناع بوقف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني.. الصيني يدرك مصلحته أنها ليست في أن يسير تبعا للأمريكي، ويعرف ما يفعله الأمريكي في تايوان".

وتأتي تصريحات الحوثي في الوقت الذي تستمر فيه الجماعة باستهداف السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية في العالم، وكان قبل أيام قد أصاب بصاروخ باليستي مضاد للسفن ناقلة نفط في خليج عدن، مما أدى إلى نشوب حريق في السفينة.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت سلسلة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، بعضها بالتعاون مع المملكة المتحدة، لملاحقة أسلحة الحوثيين وتعطيل قدرة الجماعة المتمردة على استهداف ممرات الشحن الدولية.