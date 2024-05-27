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القدس (CNN)-- قالت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن تفاصيل التحقيقات في غارة رفح لا تزال قيد المراجعة، وإن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بإنجازها حتى النهاية".

وأضافت اللواء يفعات تومر يروشالمي في مؤتمر استضافته نقابة المحامين الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "بطبيعة الحال، في حرب بهذا النطاق والكثافة، يمكن أن تقع حوادث معقدة أيضًا".

وأوضحت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي: "بعض الأحداث، مثل حادثة الليلة الماضية في رفح، صعبة للغاية. وتفاصيل حادث الأمس لا تزال قيد المراجعة، ونحن ملتزمون بالوصول بها إلى النهاية".

وقالت يروشالمي إن "الجيش الإسرائيلي يأسف لأي ضرر يلحق بالمدنيين غير المقاتلين خلال الحرب".

وارتفع عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح إلى 45، وأكثر من 200 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين.

قالت الوزارة إن سبع غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 66 شخصًا في أنحاء القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن 36050 شخصًا في الإجمالي قُتلوا، وأُصيب 81026 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.