إسرائيل: حرب غزة لن تتوقف بسبب مفاوضات وقف إطلاق النار

(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن الهجوم على غزة لن يتوقف إذا تم استئناف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" .
وأضاف غالانت، في بيان مسجل بالفيديو: "نحن في عملية اشتباك مستمر لإنهاك العدو، وأي مفاوضات مع منظمة حماس الإرهابية لن تتم إلا تحت إطلاق النار".
وأدلى غالانت بهذه التصريحات بعد قيامه برحلة بمقاتلة من طراز F-15 فوق غزة والحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان لـ"مراقبة جميع مسارح القتال التابعة للجيش الإسرائيلي".
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون في الدوحة اعتبارا من الأربعاء لإحياء المفاوضات، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصريين.
وتأتي الاجتماعات بعد أن طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مقترحا مكون من 3 مراحل، وُصف بأنه خطة إسرائيلية من شأنها أن تربط إطلاق سراح الرهائن بـ"وقف كامل لإطلاق النار" في غزة.