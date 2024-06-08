"كل العيون على رفح".. كيف اجتاحت صورة ابتكرها الذكاء الاصطناعي إنستغرام بأكثر من 45 مليون مشاركة؟

غضب وإدانات دولية بشأن غارة الأحد في رفح.. وإسرائيل تشن المزيد من الضربات

مسؤول أممي يرد على تعليق نتنياهو بشأن رفح: وصف "الحادث" يُستخدم حين تطلب الشيء الخطأ بمطعم.. ليس لمأساة كهذه

الأونروا بعد هجوم رفح: غزة أصبحت "جحيمًا" على الأرض.. ومسؤول أممي: مذبحة مروعة ووحشية

"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

محلل أمني عن الغارة على رفح: إسرائيل تتصرف بهذه الطريقة لأن أمريكا لن تحاسبها

قيل لهم إنها "منطقة آمنة".. فيديو يظهر النيران والحطام بموقع الغارة الجوية الإسرائيلية في رفح

(CNN)-- ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، أن جميع النازحين تقريبا غادروا مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة.

ووفقا لتحديث نشرته الأونروا على منصة "إكس"، السبت، لم يتبق في المنطقة سوى حوالي 100 ألف شخص حتى 5 يونيو/حزيران الجاري.

كما تم إخلاء جميع ملاجئ الأونروا في رفح.

وقدرت وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية أن ما لا يقل عن 1.2 مليون فلسطيني نازح كانوا يحتمون في رفح قبل الهجوم الإسرائيلي على المدينة الجنوبية في 6 مايو/أيار الماضي.

ونزح ما مجموعه 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، مع نزوح الأسر التي تنقلت بالفعل عدة مرات مجددا بسبب "العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية"، وفقا للأونروا.

ومن جهة أخرى، قُتل ستة أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ليلا، بحسب ما أعلن مسؤولون طبيون، السبت.

كما وردت أنباء عن عدد من الإصابات إثر قصف منزل عائلة شاهين في البريج.

ونُقلت جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إحدى المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في غزة.

وقالت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، إنها "تواصل أنشطتها العملياتية في شرق دير البلح وشرق البريج".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الماضي، استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وقوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي عشرات الخلايا والبنى التحتية الإرهابية، بما في ذلك نفق إرهابي تحت الأرض تم إخفاؤه داخل مبنى مدني"، مضيفًا أنه نتيجة لذلك "وقعت انفجارات ثانوية، مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من الأسلحة في المبنى".

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة البيان.