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(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة ارتفعت إلى 37337 قتيلا، كما ارتفع إجمالي عدد الجرحى إلى 85299 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال اليوم الماضي، قُتل 41 فلسطينيا، كما أُصيب 102، بحسب الوزارة.

وفي غرب رفح، قال مسؤول في الدفاع المدني لشبكة CNN، الأحد، إن القتال العنيف مستمر، وأضاف ​​أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة قُتلوا، بينما حاولت طواقم الدفاع المدني انتشال الجثث تحت نيران كثيفة. ووفقا للدفاع المدني، قُتل ثلاثة آخرون، الأحد، نتيجة غارتين مختلفتين بطائرات بدون طيار غرب رفح.

وبحسب شاهد عيان تحدث لشبكة ،CNN الأحد، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في مخيم البريج وسط غزة، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين، هم: خمسة أطفال ورجل مسن وامرأة ورجل بالغ آخر، ونُقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الغارة الجوية على مخيم البريج.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا التي أعلنتها الوزارة، بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.