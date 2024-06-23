أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أعلن بشكل علني ​​عن تأخير توريد الأسلحة من الولايات المتحدة، بعد أشهر من المناقشات الخاصة، التي لم تسفر عن أي نتائج.

وفي حديثه ببداية اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، قال نتنياهو: "قبل حوالي أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. لأسابيع طلبنا من أصدقائنا الأمريكيين تسريع الشحنات. لقد قمنا بذلك مرارا وتكرارا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد قمنا بذلك على أعلى المستويات، وعلى جميع المستويات، وأريد التأكيد- لقد فعلنا ذلك في غرف خاصة. حصلنا على كل أنواع التفسيرات، ولكن هناك شيء واحد لم نحصل عليه: الوضع الأساسي لم يتغير".

وخلال الأسبوع الماضي، سجل نتنياهو بيانا بالفيديو قال فيه: "لا يمكن تصور أن تحجب الإدارة (الأمريكية) خلال الأشهر القليلة الماضية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل...وأكد لي وزير الخارجية (الأمريكي)، أنتوني بلينكن أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه العقبات".

وأوضح نتنياهو، الأحد، أنه "بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير في هذا الوضع، قررت أن أعطيه تعبيرا علنيا. لقد فعلت ذلك على أساس سنوات من الخبرة، ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية".

وأضاف نتنياهو: "توقعت أن ينطوي ذلك على هجمات شخصية ضدي من الداخل والخارج، كما حدث عندما عارضت الاتفاق النووي مع إيران، وكما حدث ويستمر في الحدوث عندما عارضت مرارا وتكرارا إقامة (دولة فلسطينية إرهابية)، وكما يحدث الآن عندما أعارض إنهاء الحرب مع ترك حماس كما هي. لكنني مستعد لتحمل هجمات شخصية من أجل أمن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب. ولكنني أود أن أؤكد، وقلت هذا أيضا لأصدقائنا الأمريكيين، إن لدينا وسيلة واحدة كانت دائما تقلب الموازين: شجاعة وتصميم مقاتلينا، وبهذا السلاح سنفوز".