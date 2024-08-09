الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات عسكرية في خان يونس جنوب غزة

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي، بدأت نشاطها العملياتي في منطقة خان يونس في جنوب غزة "بعد معلومات استخباراتية تشير إلى وجود إرهابيين وبنية تحتية للإرهاب في المنطقة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته "تخوض قتالا فوق الأرض وتحتها"، كجزء من "الجهود للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة أثناء محاولتها إعادة تجميع صفوفها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت أيضا أكثر من 30 هدفا "إرهابيا" لحماس في خان يونس، حسب قوله.

وقال صحفيون على الأرض لشبكة CNN إنه كان هناك زيادة طفيفة في الحركة في شرق خان يونس، بالقرب من بلدة قرارة، منذ الخميس. وأظهرت الصور التي طالعتها CNN، أن القوات الإسرائيلية قامت بنصب رافعة كبيرة في المنطقة، والتي قال شهود عيان إنها تعمل كمنصة للقناصة.

وقال مدير الإمدادات بالدفاع المدني في غزة، محمد المغير، لشبكة CNN الأمريكية إن الفلسطينيين بدأوا مغادرة المنطقة، الخميس، بعد أن أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تطلب من الناس الرحيل. وترك معظم الناس أمتعتهم خلفهم وانتقلوا غربا. وبحسب محمد المغير، فإن معظمهم اضطروا للنوم في الشارع بسبب عدم وجود خيام.

وأفاد المغير أيضا بتكثيف القصف في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعاد، الخميس، إصدار أوامر إخلاء لعدة بلدات في منطقة خان يونس، قائلا إنه "سيعمل بقوة" ضد حماس و"المنظمات الإرهابية في المنطقة". ويأتي ذلك بعد أمر مماثل للجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من شرق خان يونس بعد عملية استمرت أسبوعا، شهدت قصفا عنيفا للمنطقة، وأسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإجبار آلاف آخرين على الفرار من المنطقة.

وفي بيان منفصل، الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه واصل "النشاط العملياتي" في جنوب ووسط قطاع غزة.