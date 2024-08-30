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القدس (CNN)-- كشف الجيش الإسرائيلي في بيان، تفاصيل عملياته التي نفذها خلال الأسابيع الأخيرة بعدة مناطق جنوب غزة، وقال إن "قوات الفرقة 98 أكملت عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد حوالي شهر من النشاط العملياتي المتزامن فوق وتحت الأرض".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي أخبر فيه سكان بعض مناطق جنوب غزة أنه بإمكانهم العودة إلى منازلهم، على الرغم من تعرض العديد من الأحياء لأضرار جسيمة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه "في إطار العملية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 250 إرهابيا ودمرت العشرات من البنية التحتية للإرهاب"، حسب وصفه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنهم رصدوا ودمروا 6 طرق أنفاق تحت الأرض بطول حوالي 6 كيلومترات. وفي بعض طرق الأنفاق، قضت القوات على إرهابيين وأسلحتهم".

وأردف الجيش الإسرائيلي أنه في منطقتي خان يونس ودير البلح، "حددت القوات الإسرائيلية مواقع الأسلحة، وحيدت عشرات الكمائن ودمرت مواقع للإرهاب"، كما داهمت موقعا لحماس في دير البلح، وكشفت عن أسلحة وقاذفة صواريخ ووثائق استخباراتية".

وقال البيان: "وعمل لواء المظليين في منطقة حمد غرب خان يونس والجزء الشرقي من المدينة. ونفذت القوات مهمتها في مناطق كثيفة سكانيا، بما في ذلك مباني متعددة الطوابق".