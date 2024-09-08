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القدس (CNN)-- زار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت القوات في ممر نتساريم، الذي حفره الجيش الإسرائيلي عبر وسط غزة، الأحد.

وقال غالانت للقوات إن الجيش الإسرائيلي مستعد، حسب الضرورة، لتحويل تركيزه إلى الحدود الشمالية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "نحن نعمل هنا لتحقيق أهدافنا، ونحن مستعدون لتحريك مركز الثقل شمالاً بسرعة".

وقال غالانت في حديثه إلى جنود الاحتياط المنتشرين في غزة: "نحن في غزة بحاجة إلى تحقيق هدفينا- القضاء على حماس وإعادة الرهائن، ونعمل على هذا بكل قوتنا".

وأوضح: "بينما تقاتلون هنا في غزة، نستعد لأي شيء يمكن أن يحدث في الشمال، ويمكن أن يكون تحريك مركز الثقل سريعا وقد يشملكم أيضا، خلال مدة زمنية قصيرة، ونحن مستعدون لكل هذه الاحتمالات".

كما تعهد غالانت بأن الجيش الإسرائيلي "سيشل حماس، وسنستنزفها وسنقضي على حماس"، بما في ذلك زعيمها يحيى السنوار.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن العمليات تواصلت في جنوب ووسط قطاع غزة

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "نفذ غارات دقيقة استهدفت البنية التحتية للإرهاب، وعثر على كميات كبيرة من الأسلحة" في رفح، حسب قوله.

كما زعم الجيش الإسرائيلي، أنه قتل رائف عمر سلمان أبو شاب، قائد وحدة إطلاق الصواريخ التابعة لحماس بشرق خان يونس، موضحا أنه كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ من منطقة خان يونس باتجاه جنوب ووسط إسرائيل منذ بدء الحرب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي ما يقرب من 25 هدفا لحماس بجميع أنحاء قطاع غزة".