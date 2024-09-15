نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه بدأ تحقيقا بعد إلقاء منشورات في جزء من جنوب لبنان تحذر المدنيين وتدعوهم للمغادرة، مؤكدا أنه لم يوافق عليها.

وتم العثور على المنشورات المكتوبة باللغة العربية في منطقة الوزاني، وهي قرية تقع على بعد بضع كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء بوجودها.

وبحسب ما ترجمتها شبكة CNN، حذرت المنشورات قائلة: "إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللاجئين، حزب الله يطلق النار من منطقتكم. يجب أن تغادروا منازلكم فورا والاتجاه شمالا إلى منطقة الخيام، حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وعدم العودة إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب".

كما حذرت المنشورات من أن "من يبقى في هذه المنطقة بعد هذا الوقت سيُعتبر إرهابيا وسيُسفك دمه".

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن "إلقاء المنشورات في جنوب لبنان هو مبادرة مستقلة من اللواء 769 في القيادة الشمالية".

وأوضح: "هذه المبادرة لم توافق عليها القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد لم يتم الموافقة عليها من قبل المستوى السياسي".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادث".