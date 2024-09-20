بعد تفجيرات البيجر واللاسلكي.. نظرة على تاريخ إسرائيل في المهمات السرية الجريئة

بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

تلقى رسالة قبل أن ينفجر.. استمع إلى ما قاله صديق ضحية هجوم أجهزة "بيجر" لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- دعا زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إلى إلغاء "المظاهرات المليونية" المرتقبة في العاصمة العراقية، بغداد، موضحا أنها لم تعد تجدي نفعا بعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان والأراضي الفلسطينية، وسط تفاعل.

وقال مقتدى الصدر في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "بعد الاستهتار والإرهاب الصهيوني في (فلسطين) ولبنان وبغطاء علني من كبيرة الشر أمريكا، وعدم تجاوبهما مع القرارات الدولية والمناشدات الإنسانية، وتغافلهما عن صوت الشعوب المنتفضة ضد الإرهاب الصهيوأمريكي الممنهج والذي يريد جر المنطقة جمعاء إلى حرب إبادة"، حسب وصفه.

وأردف زعيم التيار الصدري: "أجد من المنطقي إلغاء المظاهرات المليونية المرتقبة، فما عادت تجدي نفعاً بعد كل هذه التعديات الصهيونية ضد الشعوب".

وأوضح مقتدى الصدر أن "المظاهرات ليست بمستوى الحدث الجلل"، على حد قوله.

وختم مقتدى الصدر منشوره: "كما قال الله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بع ذلك أمرا)".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع منشور مقتدى الصدر وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وجاءت تدوينة زعيم التيار الصدري العراقي بعد يومين من تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر" التابعة لحزب الله في لبنان خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.