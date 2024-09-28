مسؤول: الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل حسن نصرالله لهذا السبب

القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، السبت، إن الجيش الإسرائيلي ذكر أنه يعلم أن زعيم حزب الله حسن نصرالله قد قُتل بناءً على "مزيج من أنواع المعلومات".
ولم يتطرق المسؤول إلى أي تفاصيل أخرى. وزعم الجيش الإسرائيلية، السبت، أنه قتل حسن نصرالله في غارة جوية على بيروت، الجمعة. لم يعلق حزب الله بعد.
وأضاف المسؤول: "في هذه الحالة لدينا تأكيد، وأنا أشاركه معكم هذا الصباح".
وأردف قائلا: "أنا أعتذر، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، وكيف وصلنا إليها - مزيج من أنواع المعلومات التي لدينا. لكن يمكنني أن أخبركم أن الجيش الإسرائيلي أكد أن حسن نصرالله لم يعد معنا".