مسؤول: الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل حسن نصرالله لهذا السبب

مسؤول إسرائيلي عن استهداف حسن نصرالله: نقطة تحول في الصراع لأنه شخصية لا يمكن تعويضها

فيديو يظهر وصول صاروخ أطلقه حزب الله من لبنان إلى منطقة قريبة من تل أبيب

"نسير نحو حرب أوسع نطاقًا".. مدير سابق للاستخبارات الأمريكية لـCNN عن صراع إسرائيل وحزب الله

كيف أجاب بزشكيان على سؤال CNN عمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيرد على إسرائيل بشكل كبير؟

القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، السبت، إن الجيش الإسرائيلي ذكر أنه يعلم أن زعيم حزب الله حسن نصرالله قد قُتل بناءً على "مزيج من أنواع المعلومات".

ولم يتطرق المسؤول إلى أي تفاصيل أخرى. وزعم الجيش الإسرائيلية، السبت، أنه قتل حسن نصرالله في غارة جوية على بيروت، الجمعة. لم يعلق حزب الله بعد.

وأضاف المسؤول: "في هذه الحالة لدينا تأكيد، وأنا أشاركه معكم هذا الصباح".

وأردف قائلا: "أنا أعتذر، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، وكيف وصلنا إليها - مزيج من أنواع المعلومات التي لدينا. لكن يمكنني أن أخبركم أن الجيش الإسرائيلي أكد أن حسن نصرالله لم يعد معنا".