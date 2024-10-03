ضاحي خلفان يثير تفاعلا بتعليقه على "الشماتة" بمقتل حسن نصرالله

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حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، الخميس، تفاعلا بتعليقه على من عبّروا عن فرحتهم بمقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، ورد المنتقدين على ذلك من أنصار الحزب ووصفه بـ"الشماتة".

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس: "لا يجوز أن تفرح على موت كل قائد سني منذ ألف وخمسمائة سنة، وإذا مات حسن نصرالله وعبر البعض عن فرحته أن تتهمهم بالشماتة".

وأردف نائب قائد شرطة دبي قائلا: "دعونا ننظر إلى الأمور بمنظار كلنا أخوة وعليه احترام الآخر".

وأردف ضاحي خلفان في منشور آخر: "اللهم إنا نسألك أن تجمع المسلمين على الوحدة يا رب".

وأثارت تدوينة ضاحي خلفان تفاعلا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وجاءت أبرز التعليقات والردود كالتالي: