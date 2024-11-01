ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- قال مسؤول استخبارات إسرائيلي سابق لشبكة CNN، الجمعة، إن هناك "احتمالا كبيرا" بأن تستخدم إيران الميليشيات في العراق لتنفيذ ضربة انتقامية محتملة ضد إسرائيل، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية، الأسبوع الماضي.

وذكر ميري آيزن، العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والزميل حاليا في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب: "ستكون هذه طريقة إيران للرد دون تحميلها المسؤولية المباشرة، على الأقل في تفكيرهم".

وقال آيزن لمراسل الشؤون العالمية الرئيسي في شبكة CNN، ماثيو تشانس، إن "الجماعات العراقية قريبة جغرافيا من إيران، ويسهل الوصول إليها، وليست في حالة متدهورة، على عكس حزب الله في لبنان الذي يقاتل من أجل وجوده".

وبحسب تقرير حديث أصدره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، واجهت إسرائيل عددا متزايدا من الهجمات بطائرات دون طيار أطلقتها الميليشيات العراقية الموالية لإيران خلال الأشهر الأخيرة، رغم وجود "القليل جدا من الأدلة على فعالية الضربات في إسرائيل، بسبب عمليات الاعتراض"، بحسب التقرير.

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي في وقت سابق أن البلاد كانت على "مستوى عال من الاستعداد" للرد الإيراني. لكن المصدر قال لشبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي "لا يزال يقيم عملية صنع القرار في إيران" لتحديد ما إذا كان سيتم الرد ومتى.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت شبكة CNN، الأربعاء، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن إيران ستنفذ ردا "حاسما ومؤلما" على الهجوم الإسرائيلي الأخير ضدها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولم يعلن المصدر عن موعد محدد للهجوم المتوقع، لكنه قال إنه "من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية".