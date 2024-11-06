بـ3 نقاط.. مذيع CNN يحدد القضايا التي أثرت على هذه الانتخابات الأمريكية أكثر من غيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ قادة عرب الرئيس السابق دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتوقعت شبكة CNN أنه سيفوز بالاستناد إلى مؤشرات ولاية ويسكونسن التي سترفع أصواته إلى 276 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 219 صوتا لمنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

في خطاب من مقر حملته الانتخابات بولاية فلوريدا، صباح الأربعاء، أعلن ترامب أنه حقق "انتصارًا سياسيًا لم يشهده بلدنا من قبل"، واعتبره "تفويضًا غير مسبوق" له.

كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز، قائلا في منشور عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك وأتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وبعد وقت قصير، عبّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تهنئته لترامب، وقال في تدوينة: "أتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سويًا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".

وأضاف السيسي أنه "لطالما قدم البلدان نموذجًا للتعاون ونجحا سويًا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

وفي حسابه بمنصة إكس، كتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مُهنئًا ترامب: "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أتطلع إلى العمل معك مجددًا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد: "أهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنيًا لهما التوفيق في خدمة الشعب الأمريكي الصديق".

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أنه "على مدى أكثر من خمسة عقود، ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات إستراتيجية وثيقة وشراكة تنموية متطورة محورها اقتصاد المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة لمصلحة بلدينا وشعبينا".

كما هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترامب بالفوز في الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأشاد العاهل السعودي "بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

وأرسل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى ترامب، وأشاد بـ"العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة". وأكد "على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون بينهما"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).