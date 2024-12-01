تقارير عن مقتل 200 شخص بشمال غزة بينهم 40 في غارة إسرائيلية واحدة

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أفاد مسؤولون محليون في قطاع الصحة بغزة، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال غزة، السبت، أسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل، بينهم أكثر من 40 شخصا قُتلوا في غارة واحدة.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، لشبكة CNN، الأحد، إن خمسة مبان كانت تأوي أكثر من 200 شخص تعرضت للقصف في منطقتي تل الزعتر وبيت لاهيا شمال غزة.

وأضاف أبو صفية: "كانوا يطلبون النجدة، وتم قصف كل من حاول تقديم المساعدة. وللأسف اختفت صرخات الاستغاثة، وقُتلوا".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، تعرض مبنى للقصف يوجد به أكثر من 40 شخصا من عائلة "الأعرج" في حي تل الزعتر.

وبحسب الدكتور أبو صفية، فإن الغارة على تل الزعتر أسفرت عن وجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض، ولم يتم انتشال سوى شخص واحد.

وأضاف الدكتور أبو صفية: "أصبح هذا المشهد يتكرر يوميا، ولا تتم محاسبة أحد؛ ولا أحد يستطيع وقف قتل الأبرياء. بالأمس، قتل حوالي 200 شخص، وللأسف، أصبحنا مجرد أرقام في نظر العالم".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من التعليقات حول هدف الغارات والإجراءات الهادفة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل ما لا يقل عن 44382 شخصا، كما أُصيب أكثر من 105 آلاف آخرين في القطاع منذ بدء الحرب العام الماضي.