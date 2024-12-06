نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قال وزراء خارجية إيران والعراق وسوريا في بيان مشترك، الجمعة، إن تقدم قوات المعارضة في سوريا يشكل "خطرا جسيما على الدول الثلاث، ويهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها".

وعقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزير الخارجية السوري، بسام الصباغ اجتماعا ثلاثيا في بغداد، الجمعة، لمناقشة الأزمة في سوريا مع استمرار تقدم مسلحي المعارضة السورية.

ووصفت الدول الثلاث قوات المعارضة المسلحة السورية بأنها "إرهابية"، مؤكدة أن هناك "حاجة إلى عمل جماعي للتصدي لها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

واستولت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا على مدينتين رئيسيتين في شمال غرب سوريا خلال هجومها المستمر منذ تسعة أيام والذي فاجأ الكثيرين.

وتقود حركة هيئة تحرير الشام الإسلامية الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقد استولت منذ ذلك الحين على حلب وحماة.

وصنفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 2018 ووضعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على زعيمها أبو محمد الجولاني.

وأدان وزراء خارجية الدول الثلاث أيضا "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان"، بحسب البيان المشترك.

وأضاف البيان: "تم الاتفاق على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام المقبلة".

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، مع ذلك إنه: "لا يوجد خيار سوى التنسيق والتعاون ومواصلة التشاور الدبلوماسي لإزالة جميع مخاطر التصعيد في المنطقة".

كما أكدوا على "ضرورة حشد كل الجهود العربية والإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص".