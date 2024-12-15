نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، الأحد، بتعليقه على تدوينة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، زعمت المستخدمة التي كتبتها أن أسرة الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد، وعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري "وجهان لعملة واحدة".

وقالت مستخدمة على منصة "إكس": "سأقولها وبالفم الملآن: آل الحريري وآل الأسد وجهان لعملة واحدة.. عائلة حاكمة تستعبد الناس وتقمع الرأي الآخر، يعيشون في القصور وشعبهم فقير، سعد وبشار ورثا المناصب من والدهما، ممنوع انتقادهما ممنوع الاقتراب منهما ممنوع الوصول إليهما، حاشيتهما فقط مستفيدة منهما

بالمختصر #شبيحة"، على حد وصفها.

وردا على تلك التدوينة، قال رجل الأعمال المصري: "تشبيه لا محل له من الإعراب، ويصل لمرتبة السفه وقلة الأدب"، على حد قوله.

وأضاف نجيب ساويرس: "الرئيس الحريرى- رحمه الله- صانع نهضة لبنان واستُشهد من أجل لبنان، والأسد هو المحرض والقاتل".

وأثارت التدوينة وتعليق رجل الأعمال المصري عليها تفاعلا على "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان نجيب ساويرس عقّب على تدوينة تناولت حاجة لبنان لشخصيات مثل رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري مع ازدياد المنشورات التي تتمنى عودة شخصيات راحلة للمشهد السياسي اللبناني وسط ما تشهده البلاد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله.