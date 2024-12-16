قطر تعلن موعد إعادة فتح سفارتها في سوريا

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أعلنت قطر أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا، الثلاثاء، بعد 13 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، إلى أن إعادة الافتتاح تتزامن مع انتصار فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بالنظام في هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة "تعكس استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم تجاه الشعب السوري"، وتعزز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا.

كانت قطر أكدت تمسكها بعدم تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد إبان عودة سوريا إلى الجامعة العربية في مايو/أيار 2023.

وآنذاك، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ترى أن "الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية لم تتغير".