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القدس (CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التقدم في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن نتنياهو استدعى اثنين من المنتقدين البارزين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن إلى اجتماعات، الأحد، لمناقشة التوصل إلى صفقة محتملة.

ورفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في وقت سابق، اقتراح السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مايو/أيار من العام الماضي، الذي يزامن بين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار الكامل في غزة.

ورفض كلا الوزيرين فكرة الوقف الفوري لإطلاق النار، وطالبا باستمرار القتال حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن.

وسبق أن هدد الوزيران من أقصى اليمين بالاستقالة وإسقاط ائتلاف نتنياهو الحاكم إذا قبل اقتراح بايدن.

وتأتي الاجتماعات مع الوزيرين بالحكومة الإسرائيلية، الأحد، في وقت أعرب فيه المفاوضون الإسرائيليون عن "تفاؤل حذر" بشأن المحادثات الجارية في الدوحة هذا الأسبوع، التي يشارك فيها وفد إسرائيلي رفيع المستوى يضم رئيس الموساد، ديفيد برنيا.