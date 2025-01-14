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(CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس جارية في العاصمة القطرية الدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال المتحدث القطري إن مسودة الاتفاق تم تقديمها للجانبين، وإن المناقشات تجري لحل "قضايا بسيطة"، تتعلق في الغالب بآليات تنفيذ الاتفاق.

وأضاف ماجد الأنصاري أن الاتفاق لن يتم تنفيذه على الفور، موضحا أنه سيتم "بعد فترة وجيزة" من توصل الطرفين إلى صفقة.

وقال الأنصاري إنه من الصعب تقدير موعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الجانبين أقرب إلى الاتفاق مما كانا عليه منذ أشهر ووصف المناخ السائد في المحادثات بأنه يدعو للتفاؤل.

وأردف ماجد الأنصاري: "من المهم جدا عدم رفع سقف التوقعات إلى مستوى لا يرتبط بما يحدث على الأرض في الوقت الحالي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن ممثلين من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتها جو بايدن، وإدارة دونالد ترامب القادمة "يعملون بشكل وثيق للغاية" في الدوحة.

وختم ماجد الأنصاري قائلا: "نحن نقدر بشكل خاص الأدوار التي لعبتها إدارة بايدن وإدارة ترامب القادمة في المحادثات خلال الأسبوعين الماضيين، لقد عملوا جنبا إلى جنب معا هنا في الدوحة وخارجها في المنطقة للتأكد من التوصل للاتفاق".