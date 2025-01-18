حركة الجهاد تعلق على القصف الإسرائيلي على غزة وحياة الرهائن

على بُعد ساعات ليصبح حقيقة.. سكان غزة يترقبون بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط الدمار والمجاعة

تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

رئيس وزراء قطر يبيّن لـCNN آليات ضمان عدم حدوث انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

هل كان لترامب و"الجحيم" الذي توعد به دور في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار؟.. البرغوثي يرد لـCNN

"هل هذه مزحة؟".. شاهد رد بايدن عند سؤاله عما إن كان ينبغي منح ترامب بعض الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

قطر: إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى لاتفاق وقف إطلاق النار.. ونحن متفائلون

"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المسلحة، السبت، إن استمرار إسرائيل في قصف غزة يعرض الرهائن المقرر إطلاق سراحهم خلال وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد.

ودعا أبو حمزة المتحدث العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف "قصف اللحظات الأخيرة لغزة"، بينما يستعد المسلحون لإطلاق سراح الرهائن.

وقال أبو حمزة في بيان نشر على تيليغرام، السبت: "يجب على عائلات رهائن العدو أن تطالب الجيش (الإسرائيلي) بوقف قصف اللحظة الأخيرة الذي يتسبب في مقتل أبنائكم وبناتكم بينما تتخذ المقاومة الترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم".

والجهاد الإسلامي هي إحدى الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة التي شاركت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 على إسرائيل.

ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار حسبما تم الاتفاق عليه في قطر لمدة 42 يوما. ومن المتوقع خلال هذه الفترة إطلاق سراح 33 رهينة مقابل مئات السجناء الفلسطينيين.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قال، الخميس الماضي، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مكانا توجد فيه رهينة مدرج اسمها لإطلاق سراحها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أبو عبيدة: "أي عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحول حرية الرهائن إلى مأساة".

ولم تقدم حماس أي تحديث بشأن الرهينة منذ الخميس الماضي.

ونفى عمر دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الادعاء لشبكة CNN، السبت، ووصفه بأنه "كذبة أخرى من بين العديد من الأكاذيب" التي نشرتها حماس.