Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هذا التمرين اليومي السهل قد يبعث البهجة في نفسك طوال العام.. ما هو؟ - CNN Arabic

هذا التمرين اليومي السهل قد يبعث البهجة في نفسك طوال العام.. ما هو؟

علوم وصحة
نشر
3 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

سلسلة "One Small Thing"، من كتابة مدير تحرير CNN Features ديفيد جي آلان  تساعدك على اتخاذ خطوة بسيطة نحو هدف صحي ومؤثر 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن العثور على نصائح مفيدة للحياة في أماكن غير متوقعة. وكما هي الحال مع أغلب الحِكم، فإنها تظل عالقة في الأذهان.

وفي الحلقة التجريبية من مسلسل تلفزيوني غريب الأطوار من تسعينيات القرن الماضي يُدعى "Twin Peaks"، تدخل الشخصية الرئيسية، عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالية ديل كوبر، إلى مقهى مع الشريف المحلي ويطلب كوبين من القهوة.

ويقول كوبر للشريف: "سأكشف لك سرًا صغيرًا. كل يوم، مرة واحدة في اليوم، امنح نفسك هدية. لا تخطط لذلك. لا تنتظرها. فقط دعها تحدث. قد تكون قميصًا جديدًا من متجر الملابس، أو غفوة قصيرة على كرسي مكتبك، أو كوبين من القهوة الجيدة، الساخنة، والسوداء".

فيرد الشريف: "هدية، مثل عيد الميلاد".

عندما شاهدت ذلك، أثّر فيّ بشكل أعمق من معظم الحوارات التلفزيونية؛ ففي جوهره فلسفة تتعلق بالانتباه للتفاصيل الصغيرة في الحياة التي غالبًا ما نقلل من تقديرها. 

إنها ليست مجرد دعوة لتدليل نفسك، بل لتدرك عندما تفعل ذلك.

في ما بعد، علمت أن مخرج مسلسل "Twin Peaks"، ديفيد لينش، يمارس التأمل التجاوزي يوميًا طوال معظم حياته. بل إنه أسّس مؤسسة لنشر هذا النوع العميق من ممارسة الوعي الذاتي في المدارس. إذن، نحن أمام فنان يتمتع بعادة تبعث على الحكمة، ويقدم لنا لؤلؤة داخل قوقعة ترفيهية.

قد يهمك أيضاً

هدايا عيد ميلاد "ملغومة".. القبض على امرأة تهرّب مخدرات بمطار نيوزيلندا

وفي قراراتي السابقة للسنة الجديدة ومراحل حياتي الماضية، استلهمت من هذا الكم الصغير من الحكمة لأتخذ خطوات عملية. ومنحت نفسي عمدًا "هدية" يومية تجلب لي السعادة الخالصة. كأنه عيد الميلاد، أو أي احتفال آخر، لكن بشكل يومي.

ولا يتعين أن تكون الهدية غرضا باهظ الثمن، بل قد تكون مطالعة كتاب رائع، أو مشاهدة فيلم، أو ممارسة لعبة مع عائلتي، أو الاستمتاع بتناول البوظة، أو الذهاب إلى المكتبة. وحتى، كما يقترح ديل كوبر، فنجانًا من القهوة السوداء في مقهى.

وتعتمد نسختك من هذا التجربة على ما تفضل. قد يكون ذلك جلسة تدليك للكتفين، أو نزهة في الطبيعة، أو أخذ قيلولة، أو تناول قطعة من الفطيرة، أو مراقبة الطيور.

وقد يساعد تسجيل تلك اللحظات في مكان ما. وفي حين، بحسب "Twin Peaks" لا ينبغي التخطيط لهذه الهدايا، لا أعلم إن كان بإمكانك دومًا ترك الأمر للكون ليمنحك إياها. 

في عام 2025، بالنسبة لي، قد يكون عامًا رائعًا لإعادة ممارسة اليقظة الذهنية. أشعر في الرغبة بالعودة إلى الأساسيات، والبحث عن مصادر السعادة التي يسهل الوصول إليها وإخراجها إلى النور. يبدو أن "اليوم هو الإيقاع الصحيح".

لذا، فإن "One Small Thing" "شيء صغير" (كما تسمى هذه السلسلة) سيكون، مرة أخرى، أمرًا صغيرًا واحدًا. هدية. مثل عيد الميلاد أو عيد ميلادك. ولكن كل يوم، مرة واحدة في اليوم.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.