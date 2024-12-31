سلسلة "One Small Thing"، من كتابة مدير تحرير CNN Features ديفيد جي آلان تساعدك على اتخاذ خطوة بسيطة نحو هدف صحي ومؤثر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن العثور على نصائح مفيدة للحياة في أماكن غير متوقعة. وكما هي الحال مع أغلب الحِكم، فإنها تظل عالقة في الأذهان.

وفي الحلقة التجريبية من مسلسل تلفزيوني غريب الأطوار من تسعينيات القرن الماضي يُدعى "Twin Peaks"، تدخل الشخصية الرئيسية، عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالية ديل كوبر، إلى مقهى مع الشريف المحلي ويطلب كوبين من القهوة.

ويقول كوبر للشريف: "سأكشف لك سرًا صغيرًا. كل يوم، مرة واحدة في اليوم، امنح نفسك هدية. لا تخطط لذلك. لا تنتظرها. فقط دعها تحدث. قد تكون قميصًا جديدًا من متجر الملابس، أو غفوة قصيرة على كرسي مكتبك، أو كوبين من القهوة الجيدة، الساخنة، والسوداء".

فيرد الشريف: "هدية، مثل عيد الميلاد".

عندما شاهدت ذلك، أثّر فيّ بشكل أعمق من معظم الحوارات التلفزيونية؛ ففي جوهره فلسفة تتعلق بالانتباه للتفاصيل الصغيرة في الحياة التي غالبًا ما نقلل من تقديرها.

إنها ليست مجرد دعوة لتدليل نفسك، بل لتدرك عندما تفعل ذلك.

في ما بعد، علمت أن مخرج مسلسل "Twin Peaks"، ديفيد لينش، يمارس التأمل التجاوزي يوميًا طوال معظم حياته. بل إنه أسّس مؤسسة لنشر هذا النوع العميق من ممارسة الوعي الذاتي في المدارس. إذن، نحن أمام فنان يتمتع بعادة تبعث على الحكمة، ويقدم لنا لؤلؤة داخل قوقعة ترفيهية.

وفي قراراتي السابقة للسنة الجديدة ومراحل حياتي الماضية، استلهمت من هذا الكم الصغير من الحكمة لأتخذ خطوات عملية. ومنحت نفسي عمدًا "هدية" يومية تجلب لي السعادة الخالصة. كأنه عيد الميلاد، أو أي احتفال آخر، لكن بشكل يومي.

ولا يتعين أن تكون الهدية غرضا باهظ الثمن، بل قد تكون مطالعة كتاب رائع، أو مشاهدة فيلم، أو ممارسة لعبة مع عائلتي، أو الاستمتاع بتناول البوظة، أو الذهاب إلى المكتبة. وحتى، كما يقترح ديل كوبر، فنجانًا من القهوة السوداء في مقهى.

وتعتمد نسختك من هذا التجربة على ما تفضل. قد يكون ذلك جلسة تدليك للكتفين، أو نزهة في الطبيعة، أو أخذ قيلولة، أو تناول قطعة من الفطيرة، أو مراقبة الطيور.

وقد يساعد تسجيل تلك اللحظات في مكان ما. وفي حين، بحسب "Twin Peaks" لا ينبغي التخطيط لهذه الهدايا، لا أعلم إن كان بإمكانك دومًا ترك الأمر للكون ليمنحك إياها.

في عام 2025، بالنسبة لي، قد يكون عامًا رائعًا لإعادة ممارسة اليقظة الذهنية. أشعر في الرغبة بالعودة إلى الأساسيات، والبحث عن مصادر السعادة التي يسهل الوصول إليها وإخراجها إلى النور. يبدو أن "اليوم هو الإيقاع الصحيح".

لذا، فإن "One Small Thing" "شيء صغير" (كما تسمى هذه السلسلة) سيكون، مرة أخرى، أمرًا صغيرًا واحدًا. هدية. مثل عيد الميلاد أو عيد ميلادك. ولكن كل يوم، مرة واحدة في اليوم.