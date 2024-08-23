زيلينسكي يعلق على أول زيارة من مودي إلى أوكرانيا عشية عيد الاستقلال

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(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى كييف "تاريخية" و"رمزية"، لأنها تأتي عشية عيد استقلال أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أنه "ممتن لدعم الهند لسيادتنا وسلامة أراضينا. على مدار عامين ونصف"، موضحا أنه يريد "أن يشكر رئيس الوزراء مودي وشعب الهند شخصيا على دعم المواطنين الأوكرانيين بمساعدات إنسانية".

وأردف زيلينسكي أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المجال الطبي والزراعة والجهود الإنسانية والثقافة، بالإضافة إلى التعاون العسكري التقني.

وتأتي زيارة مودي، وهي الأولى لزعيم هندي منذ استقلال أوكرانيا، بعد أسابيع فقط من زيارته إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

واختتم رئيس الوزراء الهندي زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني، حسبما أعلن وزير الخارجية الهندي جاي شانكار.

وقال جاي شانكار في مؤتمر صحفي إن جزءا كبيرا من المناقشات بين الزعيمين دار حول الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن زيلينسكي يعرف أن الهند "حريصة جدا على إنهاء هذا الصراع".

وأضاف جاي شانكار أن الهند مستعدة لفعل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع، وأن أوكرانيا أعربت عن اهتمام واضح بمشاركة الهند المستمرة في قمة السلام.