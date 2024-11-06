ترامب للجمهوريين: ابقوا في الصفوف للتصويت

ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إنه يشعر "بثقة كبيرة" في ليلة الانتخابات، وأضاف أنه سيكون في منزله في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا لمعظم الليل.

وأدلى ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب بصوتيهما، الثلاثاء، وتوقفا للرد على الصحفيين.

وسُئل ترامب عما إذا كان يرى وضعا لا يعلن فيه الفوز الليلة، فرد قائلا: "نعم، أعني أنني أسمع نفس الأشياء التي تسمعونها. أسمع عن ولايات حيث أنا متقدم كثيرا، ولكن لن يكون لديهم رقم نهائي لمدة طويلة".

وأضاف ترامب أنه سيكون لديه "مجموعة خاصة من الأشخاص" في مار إيه لاغو الليلة، بالإضافة إلى آلاف من أنصاره في مركز مؤتمرات بالم بيتش، وتابع أنه لم يجهز خطابا الليلة.

وأضاف المرشح الجمهوري: "على افتراض أنني سأفوز، أعني أنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث شيء آخر، لا أعرف ما الذي سيحدث من حيث إعلان الفوز، ولكن إذا كنت سأذهب في الأوقات العادية إلى مركز المؤتمرات، مثلا في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو نحو ذلك، لكنني لا أعرف".

وقال ترامب إنه لا يشعر بضغط إضافي بشأن نتيجة الانتخابات بسبب القضايا القانونية التي يواجهها. وأكد أنه إذا فاز، فسوف يقيل المستشار الخاص جاك سميث، الذي وجه له اتهامات جنائية بسبب جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وسُئل ترامب عما إذا كانت هذه هي حملته الأخيرة بغض النظر عن النتيجة فرد قائلا: "نعم، أعتقد ذلك"، كما سُئل عن شعوره حيال ذلك، فأوضح: "حزين. حزين وراض للغاية. أعتقد أننا سنحقق فوزا عظيما اليوم".

وأشار ترامب إلى أنه لا يريد الحديث عن فريق انتقالي حتى يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات، وقال إن رسالته للجمهوريين هي "البقاء في الصفوف" من أجل التصويت، وأضاف: "إذا رغب الديمقراطيون في المغادرة، فيمكنهم ذلك".

وتوقف ترامب في وقت لاحق في مقر حملته في ويست بالم بيتش ليشكر فريقه.