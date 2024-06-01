"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، تحذيره من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان عبر حساب الوزارة على منصة "فيسبوك"، إن "السيسي استقبل، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن "السيناتور غراهام حرص على الاستماع لرؤية الرئيس المصري، حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة".

وأردف المتحدث الرسمي قائلا في بيانه إن "السيسي أكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً"، محذراً من "خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي".

كما أكد الرئيس المصري "ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة"، طبقا للبيان.

وأشار بيان المتحدث إلى أن "السيناتور غراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوهاً بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، ومثمناً الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية".