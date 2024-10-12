الجيش الإسرائيلي: 320 صاروخًا أطلقها حزب الله خلال عطلة "عيد الغفران"

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن حزب الله اللبناني أطلق 320 صاروخًا في اتجاه إسرائيل خلال عطلة عيد الغفران، التي بدأت حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، الجمعة.

والسبت، قال حزب الله إنه واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل مستهدفًا ما قال إنها "تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي" في قرى جنوب الحدود مباشرة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن ثلاثة رجال أُصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا عقب إطلاق صواريخ من لبنان، التي أعلن حزب الله مسؤوليته عن العديد منها.

وأُصيب الرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 48 و30 و27 عامًا في بلدة جديدة مشار وتم علاجهم في المركز الطبي في الجليل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس، تويتر سابقًا، إنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة نفذت القوات الإسرائيلية عمليات مكثفة ضد بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر الحزب، وتمكنت من القضاء على 50 مسلحًا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية، كما دمرت أكثر من 200 هدف باستخدام المدفعية والطائرات"، حسب زعمه.