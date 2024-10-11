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(CNN)-- قال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني، محمد عفيف خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الأولوية القصوى لدى الحزب هي وقف العدوان الإسرائيلي "بالقوة"، مؤكدا أن المعركة مع إسرائيل "لا تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج".

وأضاف محمد عفيف: "مقاتلونا مستعدون لقتال شرس انتقاما لدماء (شهيدنا الأقدس)"، في إشارة إلى الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله.

وأردف محمد عفيف قائلا إن المخزون الاستراتيجي لحزب الله "بخير"، وما يزال لدى الحزب "آلاف" المقاتلين المستعدين لمواصلة الهجوم للدفاع عن لبنان ضد الغزو الإسرائيلي. ويأتي ذلك بعدما قالت إسرائيل إن قدرات حزب الله قد ضعفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح عفيف: "لم تروا إلا القليل وما حدث في حيفا وعكا وصفد هو البداية فقط"، في إشارة إلى الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه مدن إسرائيلية.

وقال حزب الله إن إسرائيل فشلت في "التقدم" في غزوها البري. كما أدان الحزب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وكذلك الغارات الجوية في بيروت.

وأضاف محمد عفيف: "غارات العدو على الضاحية الجنوبية لبيروت لا تتوقف، والذرائع الواهية لوجود مستودعات أسلحة لم تعد تخدع أحدا".