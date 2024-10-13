القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن جنديين إسرائيليين على الأقل أُصيبا بجروح خطيرة خلال عمليات قتالية في جنوب لبنان.
وكان الجنديان من بين العديد من الخسائر العديدة بصفوف الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين على الأقل. ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن العدد الدقيق، لكنه قال إن "جنودا عديدين" أُصيبوا.
وأفاد مركز الجليل الطبي في بيان أن 17 جنديا إسرائيليا أُصيبوا في القتال بجنوب لبنان تلقوا العلاج في المنشأة.
وقال متحدث باسم المستشفى لشبكة CNN: "أفاد الدكتور تسفي شاليغ، نائب مدير المركز الطبي، أن أربعة منهم مصنفون في حالة متوسطة، بينما البقية في حالة طفيفة (معظمهم يعانون من إصابات بشظايا)".