نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن قائد المنطقة، الجنرال مايكل كوريلا أجرى زيارة إلى إسرائيل، لبحث الأوضاع في سوريا، والاستعدادات لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، فقد التقى الجنرال كوريلا برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، واللواء أوري جوردين قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت "سنتكوم"، أن زيارة الجنرال كوريلا جاءت بناء على دعوة وجهها له هاليفي، موضحة أن الزيارة تمت خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت "سنتكوم" في منشورها إن "القادة ناقشوا مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع الراهن في سوريا، والاستعدادات لمواجهة التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى".

وزار كوريلا مقر القيادة الشمالية الإسرائيلية "لاكتساب فهم أعمق للوضع الحالي في لبنان، والجهود الجارية نحو وقف دائم للأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان"، بحسب "سنتكوم".

وتفقد الجنرال مايكل كوريلا قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي، وأكد على "الشراكة العسكرية القوية التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل".

وقال الجنرال كوريلا إن "زيارتي لإسرائيل وكذلك الأردن وسوريا والعراق ولبنان على مدى الأيام الستة الماضية، عززت أهمية رؤية التحديات والفرص الحالية بشكل مباشر، من خلال عيون شركائنا وقادتنا على الأرض وأفراد الخدمة. نحن بحاجة إلى شراكات قوية لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية للمنطقة"، بحسب بيان "سنتكوم".