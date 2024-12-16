أمريكا تنصح مواطنيها بمغادرة سوريا: "الوضع متقلب"

(CNN)-- حثت السفارة الأمريكية في سوريا، الاثنين، المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا بسبب الوضع "المتقلب ولا يمكن التنبؤ به" في البلاد، بحسب منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس".
وقالت السفارة الأمريكية: "يظل الوضع الأمني في سوريا متقلبا وغير متوقع بسبب الصراع المسلح والإرهاب في جميع أنحاء البلاد. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن".
وكانت السفارة الأمريكية علقت أنشطتها في دمشق في عام 2012. وحذرت المواطنين الأمريكيين من أنها غير قادرة على تقديم الخدمات القنصلية الطارئة في سوريا. ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة سوريا بالاتصال بالسفارة الأمريكية الموجودة في البلد الذي يخططون لدخوله.
ووفقا للسفارة، فإن معبر نصيب- جابر الحدودي من سوريا إلى الأردن مفتوح حاليا. ونصحت المواطنين الأمريكيين الذين يحملون جوازات سفر سارية بأنه "يُسمح لهم بالعبور لساعات محدودة". وأضافت السفارة أن غير القادرين على المغادرة يجب أن يستعدوا للاحتماء في أماكنهم "إذا تدهور الوضع".