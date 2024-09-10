محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يكشف ما كان يفعله مطلق النار قبل نحو ساعة

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(CNN)-- أثارت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، الثلاثاء، تساؤلات حول محاولة اغتيال زوجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقطع فيديو جديد، وزعمت أن هناك "المزيد عن القصة".

وقالت ميلانيا ترامب في مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كانت محاولة إنهاء حياة زوجي تجربة مروعة ومؤلمة. الآن، يبدو الصمت المحيط بها ثقيلا. لا يمكنني إلا أن أتساءل: لماذا لم يعتقل مسؤولو إنفاذ القانون مطلق النار قبل الخطاب؟".

وأضافت ميلانيا ترامب: "هناك بالتأكيد المزيد عن القصة، ونحن نحتاج لكشف الحقيقة".

وأبقت ميلانيا ترامب على مستوى قليل من الظهور طوال حملة زوجها لعام 2024، لكنها نشرت مقاطع فيديو تروج لكتابها الجديد خلال الأسبوع الماضي.

واستقالت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكي في أعقاب محاولة الاغتيال في يوليو/تمو الماضي، التي وقعت خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا، وسط تدقيق بشأن الثغرات الأمنية التي أدت إلى قيام المسلح بإطلاق النار وسط الحشد.

واستجوب المشرعون المديرة السابقة لجهاز الخدمة السرية، كيمبرلي شيتل، عقب الهجوم، وخلال جلسة استماع في مجلس النواب، قالت إنه قبل اعتلاء ترامب المنصة في 13 يوليو، تم إخطار جهاز الخدمة السرية "ما يتراوح بين مرتين وخمس مرات" بوجود شخص مشبوه في المنطقة.

وأضافت في ذلك الوقت أن جهاز الخدمة السرية كان يبحث في الانهيار الواضح للتواصل، مما أدى إلى صعود ترامب على المنصة حتى وسط ورود أنباء عن وجود شخص مشبوه، ورأى المشاركون في الحشد مطلق النار وهو يحمل سلاحا في اللحظات التي سبقت إطلاق النار.