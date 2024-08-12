الجيش الإسرائيلي يعلن رصده إطلاق 30 صاروخا من لبنان.. وحزب الله يعلق

بو حبيب لـCNN: إسرائيل ستعود مع لبنان إلى العصر الحجري إذا اندلعت حرب.. وسنقف مع حزب الله

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، تم رصد نحو 30 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة الكابري شمال إسرائيل، وسقط عدد منها في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أن نحو 30 صاروخا أُطلقت من لبنان، وأضاف أنه "يقوم باستهداف مصادر إطلاق النيران".

ومن جانبه، قال حزب الله اللبناني في بيان، الاثنين، إن الصواريخ التي أُطلقت ليلا باتجاه إسرائيل تأتي دعما لـ"الشعب الفلسطيني الصامد" في غزة، وردا على الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات في جنوب لبنان، وتحديدا على بلدة معروب.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، فقد أُصيب 12 شخصا، من بينهم 11 سوريا ومواطن لبناني، في غارة إسرائيلية على معروب، مساء الأحد.

وتم نقل "رضيع سوري يبلغ من العمر 5 أشهر في حالة حرجة" إلى المستشفى، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، موضحة أن خمسة أطفال آخرين وامرأة أُصيبوا أيضا في الغارة.

وأصبح إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل بهذا العدد أمرا شائعا.