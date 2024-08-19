الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط في شمال البلاد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل جندي إسرائيلي خلال قتال في شمال إسرائيل، الاثنين، ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول مكان أو كيفية مقتله.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أُصيب ضابط آخر من الفرقة 300 بجروح خطيرة"، وأضاف: "تم إجلاء الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلته".

يأتي هذا الإعلان بعدما شن حزب الله هجوما جويا على شمال إسرائيل، الاثنين، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد "أهداف جوية مشبوهة متعددة" تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وقال متحدث باسم المستشفى لشبكة CNN في وقت سابق، الاثنين، إن أربعة مصابين يتلقون العلاج في مركز الجليل الطبي.

وأضاف المتحدث: "وصل أحدهم في حالة خطيرة، مصابا بشظايا الانفجار". موضحا أنهم في غرفة العمليات حاليا، وأن الثلاثة الآخرين أُصيبوا باستنشاق الدخان وإصابتهم طفيفة.

وجاء هجوم حزب الله بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة أسلحة تابعة للحزب في منطقة شبعا في جنوب لبنان.