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بو حبيب لـCNN: إسرائيل ستعود مع لبنان إلى العصر الحجري إذا اندلعت حرب.. وسنقف مع حزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حزب الله اللبناني في بيان، السبت، إنه أطلق وابلا من الصواريخ من لبنان باتجاه بلدة أيليت هشاهار في شمال إسرائيل.

وأضاف الحزب المسلح، أن الصواريخ أُطلقت ردا على الغارة الإسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان صباح السبت. وأسفرت تلك الغارة عن مقتل 10 سوريين بينهم امرأة وطفليها، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

ومن جانبها، ذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني على موقعها، السبت، أنه "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏الهجمات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصًا في بلدة الكفور، قصف الحزب مستوطنة أيليت هشاهار لأول مرة بصواريخ الكاتيوشا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه رصد إطلاق 55 قذيفة صاروخية من لبنان على شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات، بينما أسفرت عن اندلاع بعض الحرائق في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة أيليت هشاهار في الشمال، فتم رصد إطلاق نحو 55 قذيفة صاروخية من لبنان، حيث سقطت بعضها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأضاف أدرعي: "نتيجة الإطلاقات اندلعت بعض الحرائق في المنطقة لتعمل قوات الإطفاء على إخمادها".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشوره أنه "في وقت سابق اليوم، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، كما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة نتيجة سقوط قذيفة أُطلقت من لبنان في منطقة مسغاف، وتم نقل الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى".