بسبب سقوط واعتراض صواريخ.. اندلاع عدة حرائق في شمال إسرائيل

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القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، ليران غرينبرغ، إن 8 طواقم من رجال الإطفاء يعملون على إخماد حرائق في الحقول المفتوحة بسبب سقوط صواريخ واعتراضها في منطقة صفد.

وقال القائد المشرف على المناوبة روي فينيش: "هناك عدة مواقع في مناطق مفتوحة وغابات، ورجال الإطفاء ينتشرون في تلك المناطق، ويعملون على احتواء الحرائق".

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه بعد سماع صفارات الإنذار في منطقة صفد، "تم رصد حوالي 20 قذيفة تعبر من لبنان إلى شمال إسرائيل. تم اعتراض بعض القذائف وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكد المتحدث باسم الإطفاء والإنقاذ غرينبرغ أن 8 طواقم إطفاء من محطة الجليل والجولان تعمل في عدة مواقع اندلعت فيها حرائق بمناطق مفتوحة.

وأضاف المتحدث أن الطواقم تعمل على إخماد الحرائق في مناطق غابة "بعل شيم طوف"، وغابة "بيريا"، لمنع تمدد النيران.