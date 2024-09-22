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القدس (CNN)-- أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات مع حزب الله في لبنان.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل مغادرته من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنه "في الوقت الحالي" يخطط للمغادرة يوم الجمعة، وفقا لما ذكر مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انسحاب كثير من الحاضرين من قاعة الجمعية.

وتأتي تأجيل زيارة نتنياهو إلى نيويورك بالتزامن مع تصعيد المواجهات وتبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في العديد من مناطق شمال إسرائيل وجنوب لبنان.