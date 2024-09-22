(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، أنه أطلق "عشرات الصواريخ من طراز فادي 1، وفادي 2" باتجاه قاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال إسرائيل للمرة الثانية، الأحد.

وقال حزب الله إن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الضربات الإسرائيلية المتكررة في لبنان والتي أدت إلى مقتل "العديد من المدنيين".

وكان حزب الله قال في وقت سابق، الأحد، إنه أطلق "عشرات الصواريخ" على قاعدة رامات ديفيد. وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق لكنها لم تتلق ردا بعد.

وبعد ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بخصوص الإنذارات قبل قليل في منطقة الشمال، فقط تم رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض معظمها؛ كما تم رصد سقوط قذيفة في المنطقة ويتم فحص الحادث".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قال، الأربعاء، خلال زيارة لقاعدة رامات ديفيد إن إسرائيل في "بداية حقبة جديدة في هذه الحرب".