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(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، السبت، إن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفلاها، في النبطية بجنوب لبنان.

كما أسفرت الغارة عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان في حالة حرجة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله في منطقة النبطية خلال الليل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، مساء أمس (الخميس)، على مباني عسكرية لحزب الله في حانين ومارون الراس في جنوب لبنان. كما هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".

وأضاف أفيخاي أدرعي في منشوره على المنصة ذاتها، السبت: "كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مناطق رميش ولبونا وكفر شوبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان".