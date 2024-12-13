في أول جمعة.. آلاف السوريين يتجمعون للاحتفال بسقوط نظام الأسد

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- احتفل السوريون في مختلف أنحاء سوريا، بسقوط نظام الأسد في أول جمعة منذ فرار بشار الأسد من البلاد.

وتجمع آلاف الأشخاص بعد صلاة الجمعة في وسط العاصمة دمشق، وكذلك في حمص وحلب وحماة، المدن التي سقطت في أيدي قوات المعارضة خلال الأسبوعين الماضيين.

والجمعة هو يوم مقدس للمسلمين، وغالبا ما يتميز بأداء العبادة الجماعية، وكذلك القيام بالاحتجاجات والاحتفالات بعد صلاة الجمعة.

كما كانت هناك احتفالات في السويداء في جنوب سوريا، وإدلب في الشمال، والتي بدأت منها حملة الإطاحة بالأسد في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأصدر أبو محمد الجولاني، قائد القوات التي أطاحت بنظام الأسد، بيانا مصورا في وقت سابق، الجمعة، قال فيه: "أود أن أهنئ الشعب السوري العظيم بانتصار الثورة المباركة. وأدعوهم إلى النزول إلى الساحات والتعبير عن سعادتهم بهذا الإنجاز، ولكن بدون إطلاق الرصاص أو إثارة الخوف بين الناس".

وأضاف الجولاني، الذي يُشار إليه أيضا باسمه الحقيقي أحمد الشرع: "بعد ذلك دعونا نوجه جهودنا نحو إعادة بناء هذا البلد، وكما قلنا منذ البداية: منصورون بعون الله".