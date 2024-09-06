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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الجمعة، على اتهامات أمريكية جديدة، بشأن مساعي بعض الدول بما فیها إيران للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقال كنعاني في تصريحات نقلتها الوكالة الإيرانية، الجمعة: "نرفض هذه (الادعاءات المتكررة والمتحيزة) التي لا أساس لها من الصحة"، حسب وصفه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نرفض مرة أخرى، هذه (الادعاءات) التي أطلقها النائب العام الأمريكي، والتي لا أساس لها من الصحة تهدف إلی استخدامات سياسية داخلية في الولايات المتحدة"، حسبما أوردت وكالة "إرنا".

وأوضح ناصر كنعاني أنه "لا يمكن لمسؤولي الإدارة الأمريكية أن يبحثوا عن إصلاح الانقسامات والمشاكل الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، خارج حدود بلادهم من خلال اللجوء إلی الإسقاط وإلصاق التهم بالآخرين"، حسب زعمه.

كما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا"، أن "الادارة الأمريكية، التي كانت رائدة في التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية، لا يمكنها إلقاء اللوم على الدول الأخرى في مشاكلها وأزماتها الداخلية..."، حسب قوله.