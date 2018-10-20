كيف تغيرت مواقف ترامب خلال أزمة خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السلطات السعودية، في الساعات الأولى من يوم السبت، موت الصحفي جمال خاشقجي إثر مشاجرة داخل قنصلية المملكة بإسطنبول في تركيا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بعد دخوله إليها للحصول على الأوراق المطلوبة من قبل السلطات التركية لإتمام إجراءات زواجه.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وذلك بعد إعفاء عدد من قادة وضباط المخابرات السعودية إثر التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي.

إليكم أبرز تعليقات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول قضية خاشقجي والمملكة العربية السعودية:

8 أكتوبر

في أول تعليق له، ترامب يعبر عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن اختفاء خاشقجي

9 أكتوبر

ترامب يطالب السعودية للمرة الرابعة خلال 10 أيام بأن تدفع الأموال لأمريكا مقابل حمايتها

10 أكتوبر

ترامب يعلن أنه تواصل مع خطيبة خاشقجي ويتواصل مع المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات

10 أكتوبر

ترامب يرفض دعوات من أعضاء بالكونغرس لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب خاشقجي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"

11 أكتوبر

ترامب يعلن أنه سنعرف ما حدث لجمال خاشقجي قريبا ويؤكد أن السعودية ستدفع ثمن حمايتها، في مداخلة هاتفية على "فوكس نيوز"

11 أكتوبر

ترامب يرفض وقف الاستثمارات السعودية أو خسارة مبيعات أسلحة بـ110 مليارات دولار

13 أكتوبر

ترامب يعلن أنه سيتصل بالملك سلمان بشأن قضية خاشقجي في أقرب وقت ممكن

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ترامب يهدد بـ"عقاب قاس" إذا ثبت تورط السعودية في قتل خاشقجي "دون الإضرار" بسوق السلاح الأمريكي، وذلك في مقابلة مع قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية

13 أكتوبر

ترامب يعتبر إفراج تركيا عن القس الأمريكي برونسون بالتزامن مع قضية خاشقجي "مجرد صدفة"

15 أكتوبر

ترامب يصرح بعد اتصال بالملك سلمان بأن "قتلة مارقين" ربما تسببوا بمقتل خاشقجي ويقرر إرسال بومبيو للسعودية

15 أكتوبر

ترامب يعتبر أن الأنباء عن إعداد السعوديين تقرير حول مقتل خاشقجي "مجرد شائعات حتى الآن"

15 أكتوبر

ترامب يقول إن قرار مشاركة بلاده في مؤتمر للاستثمار بالسعودية يعود إلى وزير الخزانة ستيفن منوشن

16 أكتوبر

ترامب ينفي وجود "أي أطماع ماليه" لديه في السعودية

16 أكتوبر

ترامب يقول بعد اتصاله بالأمير محمد بن سلمان إنه "نفى علمه" بما حدث في القنصلية

17 أكتوبر

ترامب يدافع عن السعودية ويؤكد رفضه لفكرة أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته" في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس"

17 أكتوبر

ترامب يعلن أنه طلب من تركيا تسجيلات خاشقجي إذا كانت موجودة وينفي تقديمه غطاء للسعودية

17 أكتوبر

ترامب يؤكد أن السعودية حليف مهم ويعلن أنه "سنعرف ما حدث" لخاشقجي بنهاية الأسبوع

18 أكتوبر

وزير الخزانة الأمريكي يعلن عدم مشاركته في مؤتمر للاستثمار بالسعودية بعد لقاء مع ترامب وبومبيو

18 أكتوبر

ترامب يقول إنه "بالتأكيد يبدو" أن خاشقجي قد مات وإن العواقب ستكون "وخيمة"

19 أكتوبر

ترامب ينفي استلام وزير خارجيته أي تسجيلات من تركيا عما حدث لخاشقجي بالقنصلية

19 أكتوبر

ترامب يعتبر أنه "من السابق لأوانه" تحديد العواقب المحتملة إذا كانت السعودية متورطة في قتل خاشقجي

20 أكتوبر

ترامب يرحب بإعلان السعودية عن النتائج الأولية لتحقيقها بشأن خاشقجي ويقول إنه يصدق الرواية الرسمية